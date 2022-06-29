Суддя телевізійного шоу "Майстер Шеф" Володимир Ярославський не перестає дивувати і радувати українців новими рецептами навіть у такий страшний для всіх час.

Цього разу, як пише Politeka.net, Ярославський поділився оригінальним рецептом солоних сирників, які завдяки інгредієнтам виходять із зеленим відтінком.

Так, для їх приготування знадобляться 300г сиру, 1 яйце, 100г петрушки, 100г шпината, сіль, свіжий тім'ян, 35г вівсяної муки, масло для смаження.

Примітно, що при бажанні можна взяти звичайну муку, а замість шпинату – звичайний кріп.

Сир, за словами Ярославського, необхідно добре віджати, а петрушку і шпинат помити, видаливши великі стебла. Саму зелень треба залити окропом, а потім відразу вилити в сито і віджати.

"Бланшуванням я знову видалив надлишкову вологу із зелені. Добре подрібнюю зелень разом з яйцем в блендері; змішую в мисці всі інгредієнти - домашній сир, сіль, зелень з яйцем, вівсяну муку; формую кульки, на вівсяному ж борошні формую з них сирники", - розповів Ярославський.

Потім сирники треба підсмажити з кожного боку на невеликому вогні до рум'яної скоринки. За словами Ярославського, потім він рекомендує накрити їх кришкою і підсмажити з кожного боку ще раз.

"Сирники виходять надзвичайно соковиті, з хрусткою скоринкою. Мені здається, що вони будуть дуже смачні ще й з лососем і сметаною. На цей рецепт в минулому році мене надихнула подруга, що обожнює корисні сніданки", - зізнався суддя «Майстер Шеф».

Підписники з натхненням прийняли цей рецепт від Ярославського. Деякі відзначили, що тут же вирішили їх теж приготувати.

"Які гарні, звичайно зробимо!", "Все є, пішла творити. Дякую!", "Які гарні колобочки", "Прекрасна ідея, таку смакоту ще не пробувала!", - пишуть у коментарях на сторінці Ярославського.

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