Популярна українська телезірка Іванна Онуфрійчук, яка замінила Тіну Кароль в останньому сезоні "Танців зі зірками", часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу зіркова красуня поділилася кадрами з незвичайного місця, куди вирушила, повернувшись до України.

Як видно, на нових фотографіях Іванна знята у святому місці – долині Йосафату у Вінницькій області, яку ще називають Долиною хрестів. Для відвідування незвичайного місця телезірка вибрала довгу темну сукню та світлі кроси, її волосся зібране в акуратний хвіст, а на обличчі немає макіяжу.

У підписі до публікації Онуфрійчук розповіла про це святе місце та про те, як його відвідування вплинуло на неї. За словами телеведучої, у цій Долині Йосафата зцілюється душа, тому, повертаючись до України цього разу, вона прийняла рішення там побувати.

"Тут я забуваю про все. У мене відключається мозок і тіло, а душа оголюється. Я намагаюся максимально перейнятися атмосферою і силою цього місця. Не просто так воно для мене особливо. Цього разу я чітко відчувала, що я маю заїхати сюди. Помолитися "Звільнити думки і болі. Звичайно, хворіти менше моєї країни не стало. Але я відчула в собі ту особливу енергетику, якої так не вистачало цей час, але з молитвою попросила про мир на нашій батьківщині", - поділилася Іванка.

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