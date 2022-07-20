Так, у себе в мікроблозі дружина ведучого шоу "Холостяк" Григорія Решетника Крістіна вирішила поговорити про наболіле: чи потрібно насолоджуватися та продовжувати жити під час війни.
«Ці новини, страшно просто відкривати стрічку новин і взагалі дуже важко жити щодня в потоці негативних новин», - розповіла вона.
Христині запитали, чому вона постійно сміється, чому така весела, чому у своїх постах не ллє сльози.
"Так от я закликаю всіх, якщо ми всіх впадемо в депресію, почнемо плакати публічно, постійно сидіти вдома. Хіба вам скажуть вам ваші діти? Тому що я собі такого не дозволяю", - зазначила вона.
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Дружина Решетника впевнена, що лише позитивні вібрації можуть наблизити нашу перемогу, а ще – робота.
«Живіть усе своїм життям, не треба всіх рівняти під себе. Це моє основне правило і я сподіваюся, що багато хто зі мною також згоден», - вважає Крістіна.
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