Популярная украинская телезвезда Иванна Онуфрийчук, которая заменила Тину Кароль в последнем сезоне "Танців з зірками", часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась кадрами из необычного места, куда отправилась, вернувшись в Украину.

Как видно, на новых фотографиях Иванна запечатлена в святом месте – долине Йосафата в Винницкой области, которую еще называют Долиной крестов. Для посещения необычного места телезвезда выбрала длинное темное платье и светлые кроссы, ее волосы собраны в аккуратный хвост, а на лице нет макияжа.

В подписи к публикации Онуфрийчук рассказала об этом святом месте, и о том, как его посещения повлияло на нее. По словам телеведущей, в этой Долине Йосафата исцеляется душа, поэтому, возвращаясь в Украину в этот раз она приняла решение там побывать.

"Здесь я забываю обо всем. У меня отключается мозг и тело, а душа обнажается. Я стараюсь максимально проникнуться атмосферой и силой этого места. Не просто так оно для меня особенно. На этот раз я четко чувствовала, что я должна заехать сюда. Помолиться, высвободить мысли и боли. Конечно, болеть меньше моей страны не стало. Но я почувствовала в себе ту особую энергетику, которой так не хватало это время, но с молитвой попросила о мире на нашей родине", - поделилась Иванка.

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