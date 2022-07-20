Переможниця "Холостяка" Даша Ульянова вразила виглядом на новому фото, поділившись ним у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Даша Ульянова - учасниця шоу "Холостяк" із Максом Михайлюком, де перемогла на проекті. Парі не вдалося збудувати стосунки, натомість Даша стала популярною блогеркою, за якою стежать сотні тисяч українців. А на новому фото в Інстаграм Ульянова вразила фігуркою, одягнувши боді.

"Бо ти на землі людина,

І хочеш того чи ні.

Посмішка твоя - єдина,

Борошно твоє – єдине,

Очі твої – самі”, - написала Даша.

Фани поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Красива", "Така красива", "Дуже-дуже красива", "Які красиві слова", "Дашуля, ти красуня неземна", "Вау, Даша, ти найкрасивіша "Холостячка" з усіх проектів", "Неймовірно", "Просто анріал", "Яка ти гарна", "Дашуля, ти красуня, що означає наші українські дівчата!".

Нагадаємо, переможниця "Холостяка" Ульянова показала, з ким проводила вихідні

Також Politeka повідомляла, що Ульянова з "Холостяка" висміяла патріоток, які піаряться на підтримці країни.

А ще Politeka писала, що Ульянова з "Холостяка" присоромила світських левиць із їхніми фотографіями після трагедії.



