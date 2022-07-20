Актриса Ганна Саліванчук, яка є дружиною продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, активно веде Інстаграм і нерідко розповідає про своє життя. Також з недавніх пір Ганна знову бере участь у театральних постановках та наголошує - у неї є деякі проблеми зі здоров'ям, але вона дуже хоче продовжувати виступи.

Варто зазначити, що Саліванчук пошкодила коліно кілька днів тому і тепер важко пересувається. Нещодавно артистка також використала милиці, щоб полегшити пересування, а зараз наполегливо продовжує відновлюватись.

Попереду важливі кроки, зміни. Незважаючи на те, що бігала сценою, на ухилі було дуже важко. Але зараз коліно не болить. Не зглазьте мені, згадала!» – висловилася Ганна після виступу.

Варто зазначити, що артистка прославилася на всю країну завдяки безлічі унікальних та цікавих ролей. Серед останніх картин у Ганни: «Бубринський будинок; Врятувати маму; Грім серед ясного неба; Родня; Скажи лише слово» та інші популярні фільми та серіали.

Також Саліванчук нерідко виступає у театрі, нещодавно зірка також взяла участь у спектаклі та сильно хвилювалася, щоб не було тривоги, бо через неї могли все перервати.

Ганна також зауважувала, що зараз людям «слід пам'ятати, що навіть після найдовшої і темної ночі завжди сходить сонце».

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