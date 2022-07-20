Актриса Ганна Саліванчук, яка є дружиною продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, активно веде Інстаграм і нерідко розповідає про своє життя. Також з недавніх пір Ганна знову бере участь у театральних постановках та наголошує - у неї є деякі проблеми зі здоров'ям, але вона дуже хоче продовжувати виступи.

Варто зазначити, що Саліванчук пошкодила коліно кілька днів тому і тепер важко пересувається. Нещодавно артистка також використала милиці, щоб полегшити пересування, а зараз наполегливо продовжує відновлюватись.

Попереду важливі кроки, зміни. Незважаючи на те, що бігала сценою, на ухилі було дуже важко. Але зараз коліно не болить. Не зглазьте мені, згадала!» – висловилася Ганна після виступу.

Популярні новини зараз

Зеленський вперше заговорив про хворобу путіна та чого потрібно насправді боятися: "Є велика..."

"Неможливо без сліз дивитися": російська ракета влучила в будинок Дарії за день до її весілля, фото

Мобілізація в Україні: хто отримає відстрочку, в Раді повідомили про зміни

"Скільки разів ми просили закрити небо": мама 4-річної Лізи прийшла до тями і поділилася горем

Чекайте на SMS: українцям повідомили про гроші, які прийдуть на їхні картки "Ощадбанку", кому можна розраховувати
Показати ще

Варто зазначити, що артистка прославилася на всю країну завдяки безлічі унікальних та цікавих ролей. Серед останніх картин у Ганни: «Бубринський будинок; Врятувати маму; Грім серед ясного неба; Родня; Скажи лише слово» та інші популярні фільми та серіали.

Також Саліванчук нерідко виступає у театрі, нещодавно зірка також взяла участь у спектаклі та сильно хвилювалася, щоб не було тривоги, бо через неї могли все перервати.

Ганна також зауважувала, що зараз людям «слід пам'ятати, що навіть після найдовшої і темної ночі завжди сходить сонце».

Нагадаємо, Кошового та Пікалова з "Квартал 95" жорстко рознесли за ефір з Арестовичем.

Як повідомляла Politeka, дружина продюсера "Квартал 95" влаштувала гарячі поцілунки з Поляковою.

Також Politeka писала, що юна дочка Євгена Кошового із "Квартал 95" вразила кадрами зі своїм хлопцем.