Актриса Анна Саливанчук, являющаяся женой продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, активно ведет иНстаграм и нередко рассказывет о своей жизни. Также с недавних пор Анна снова участвует в театральных постановках и подчеркивает - у ее есть некоторые проблемы со здоровьем, но она очень хочет продолжать выступления.

Стоит отметить, что Саливанчук повредила колено несколько дней назад и теперь с трудом передвигается. Недавно артистка также использовала костыли, чтобы облегчить передвижение, а сейчас упорно продолжает восстанавливаться.

«Впереди важные шаги, перемены. Несмотря на то, что бегала по сцене, на уклоне было очень тяжело. Но сейчас колено не болит. Не сглазьте мне, вспомнила!» - высказалась Анна после выступления.

Стоит отметить, что артистка прославилась на всю страну благодаря множеству уникальных и интересных ролей. Среди последних картин у Анны: «Дом Бобринских; Спасти маму; Гром среди ясного неба; Родня; Скажи только слово» и другие популярные фильмы и сериалы.

Также Саливанчук нередко выступает в театре, недавно звезда также приняла участие в спектакле и сильно волновалась, чтобы не было тревоги, так как из-за нее могли все прервать.

Анна также подмечала, что сейчас людям «следует помнить, что даже после самой длинной и темной ночи всегда сходит солнце».

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