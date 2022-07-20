Популярна українська співачка, актриса та блогерка Анна Трінчер, яка взимку стала нареченою блогера Олександра Волошина та збирається за нього заміж, часто ділиться з шанувальниками подробицями свого життя у Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала у сторіс кадри з фотосесії, на яких з'явилася у купальниках.

Так, у деяких сторіс Аня з'явилася у чорно-білому роздільному бікіні в стилі зебри, який підкреслив збільшені пластикою принади та округлості. Волосся співачки розпущене та акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж, вона прямо заворожує погляд своїм виглядом.

Також у деяких сторіс Трінчер можна побачити в тоненькому яскраво-жовтому купальнику, який чудово гармонує із засмаглою шкірою. Це вбрання також підкреслило апетитні форми красуні, які вона без сорому вказує на публіку.

Нагадаємо, перед війною блогерка зробила пластичну операцію зі збільшення грудей. У цьому кроці Аню повністю підтримав її коханий Олександр Волошин та більшість фоловерів. До того ж дівчина транслювала у соцмережі свою операцію, показуючи чи не весь процес у прямому ефірі.

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