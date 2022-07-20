Популярна українська співачка, актриса та блогерка Анна Трінчер, яка взимку стала нареченою блогера Олександра Волошина та збирається за нього заміж, часто ділиться з шанувальниками подробицями свого життя у Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала у сторіс кадри з фотосесії, на яких з'явилася у купальниках.
Так, у деяких сторіс Аня з'явилася у чорно-білому роздільному бікіні в стилі зебри, який підкреслив збільшені пластикою принади та округлості. Волосся співачки розпущене та акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж, вона прямо заворожує погляд своїм виглядом.
Також у деяких сторіс Трінчер можна побачити в тоненькому яскраво-жовтому купальнику, який чудово гармонує із засмаглою шкірою. Це вбрання також підкреслило апетитні форми красуні, які вона без сорому вказує на публіку.
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Нагадаємо, перед війною блогерка зробила пластичну операцію зі збільшення грудей. У цьому кроці Аню повністю підтримав її коханий Олександр Волошин та більшість фоловерів. До того ж дівчина транслювала у соцмережі свою операцію, показуючи чи не весь процес у прямому ефірі.
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