Популярная украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер, которая зимой стала невестой блогера Александра Волошина и собирается за него замуж, часто делится с поклонниками подробностями своей жизни в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила в сторис кадры из фотосессии, на которых появилась в купальниках.

Так, в некоторых сторис Аня появилась в черно-белом раздельном бикини в стиле зебры, который подчеркнул увеличенные пластикой прелести и округлости. Волосы певицы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж, она прямо завораживает взгляд своим видом.

Также в некоторых сторис Тринчер можно увидеть в тоненьком ярко-желтом купальнике, который отлично гармонирует с загоревшей кожей. Этот наряд также подчеркнул аппетитные формы красотки, которые она без стеснения показывает на публику.

Напомним, перед войной блогерша сделала пластическую операцию по увеличению груди. В этом шаге Аню полностью поддержал ее возлюбленный Александр Волошин и большая часть фолловеров. К тому же девушка транслировала в соцсети свою операцию, показывая едва ли не весь процесс в прямом эфире.

Напомним, Жену Решетника упрекнули за веселье во время войны, она ответила: "Не нужно всех ровнять под себя".

Как сообщала Politeka, "Хочу быть дальше от этого бреда": доктор Комаровский удивил заявлением об украинском языке.

Также Politeka писала, что Победительница "Холостяка" Ульянова в боди заворожила своей роскошью: "Такая...".