Співачка Ольга Полякова, яка раніше разом з телеведучою Машою Єфросиніною нарвалася на критику через небажання переходити на українську мову, потихеньку оновлює свій репертуар.

На своїй сторінці в Instagram артистка розмістила відео зі свого виступу в київському метро на станції "Майдан Незалежності", під час якого вона зокрема виконала нову україномовну пісню "Долечка".

"Незважаючи на те, в який важкий час ми живемо, я впевнена що доля кожного українця обов’язково складеться вдало. Нова пісня «Долечка» саме про це. Підтримуємо один одного і ми будемо непереможні!", — написала Полякова.



Шанувальники радіють, що співачка нарешті дослухалася до їхніх прохань і вони можуть слухати пісні рідною українською мовою:

"Передивилась концерт, до сліз, неочікувано зовсім інша музика, але така, що одні мурахи";

"Оля, вам так пасує такий репертуар";

"Дякую, Олечка, за цей хіт ❤️";

"Оля, які у вас прекрасні нові пісні! Кожна до сліз, бо у всіх зараз болить спільна глибока рана. Дякую Вам за Вашу творчість! І Вам, як справжній українці дуже личить українська мова!";

"Оля, дуже зворушливо . Пісня пройняла до сліз".

Нагадаємо, дочка Олі Полякової опинилася в центрі скандалу, з'явилися подробиці.

Як повідомляла Politeka, Ольга Полякова здивувала заявою про свого чоловіка.

Також Politeka писала, що Педан публічно засудив Полякову та Єфросиніну через мовний скандал.