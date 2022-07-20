На своїй сторінці в Instagram артистка розмістила відео зі свого виступу в київському метро на станції "Майдан Незалежності", під час якого вона зокрема виконала нову україномовну пісню "Долечка".
"Незважаючи на те, в який важкий час ми живемо, я впевнена що доля кожного українця обов’язково складеться вдало. Нова пісня «Долечка» саме про це. Підтримуємо один одного і ми будемо непереможні!", — написала Полякова.
Шанувальники радіють, що співачка нарешті дослухалася до їхніх прохань і вони можуть слухати пісні рідною українською мовою:
"Передивилась концерт, до сліз, неочікувано зовсім інша музика, але така, що одні мурахи";
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"Оля, вам так пасує такий репертуар";
"Дякую, Олечка, за цей хіт ❤️";
"Оля, які у вас прекрасні нові пісні! Кожна до сліз, бо у всіх зараз болить спільна глибока рана. Дякую Вам за Вашу творчість! І Вам, як справжній українці дуже личить українська мова!";
"Оля, дуже зворушливо . Пісня пройняла до сліз".
Нагадаємо, дочка Олі Полякової опинилася в центрі скандалу, з'явилися подробиці.
Як повідомляла Politeka, Ольга Полякова здивувала заявою про свого чоловіка.
Також Politeka писала, що Педан публічно засудив Полякову та Єфросиніну через мовний скандал.