Певица Ольга Полякова, которая ранее вместе с телеведущей Машей Ефросининой нарвалась на критику из-за нежелания переходить на украинский язык, потихоньку обновляет свой репертуар.

На своей странице в Instagram артистка разместила видео со своего выступления в киевском метро на станции "Майдан Независимости", во время которого она, в частности, исполнила новую украиноязычную песню "Долечка".

"Несмотря на то, в какое тяжелое время мы живем, я уверена, что судьба каждого украинца обязательно сложится удачно. Новая песня «Долечка» именно об этом. Поддерживаем друг друга и мы будем непобедимы!", — написала Полякова.



Поклонники радуются, что певица наконец-то прислушалась к их просьбам и они могут слушать песни на родном украинском языке:

"Пересмотрела концерт, до слез, неожиданно совсем другая музыка, но такая, что одни мурашки";

"Оля, вам так подходит такой репертуар";

"Спасибо, Олечка, за этот хит ❤️";

"Оля, какие у вас прекрасные новые песни! Каждая до слез, потому что у всех сейчас болит общая глубокая рана. Спасибо Вам за Ваше творчество! И Вам, как настоящей украинке очень подходит украинский язык!";

"Оля, очень трогательно. Песня пробрала до слез".

Напомним, дочь Оли Поляковой оказалась в центре скандала, появились подробности.

Как сообщала Politeka, Ольга Полякова удивила заявлением о своем муже.

Также Politeka писала, что Педан публично осудил Полякову и Ефросинину из-за языкового скандала.