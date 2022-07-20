На своей странице в Instagram артистка разместила видео со своего выступления в киевском метро на станции "Майдан Независимости", во время которого она, в частности, исполнила новую украиноязычную песню "Долечка".
"Несмотря на то, в какое тяжелое время мы живем, я уверена, что судьба каждого украинца обязательно сложится удачно. Новая песня «Долечка» именно об этом. Поддерживаем друг друга и мы будем непобедимы!", — написала Полякова.
Поклонники радуются, что певица наконец-то прислушалась к их просьбам и они могут слушать песни на родном украинском языке:
"Пересмотрела концерт, до слез, неожиданно совсем другая музыка, но такая, что одни мурашки";
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
Наступление остановлено, наблюдаются значительные потери: оккупанты терпят очередной крах, что известно
Штурмовики ВСУ ударили по скоплению оккупантов, известно о результатах: "Подтвержденные потери составляют..."
ВСУ ударили по стратегическому мосту в Херсоне: появились кадры разрушений
"Невозможно без слез смотреть": российская ракета попала в дом Дарьи за день до ее свадьбы, фото
"Оля, вам так подходит такой репертуар";
"Спасибо, Олечка, за этот хит ❤️";
"Оля, какие у вас прекрасные новые песни! Каждая до слез, потому что у всех сейчас болит общая глубокая рана. Спасибо Вам за Ваше творчество! И Вам, как настоящей украинке очень подходит украинский язык!";
"Оля, очень трогательно. Песня пробрала до слез".
Напомним, дочь Оли Поляковой оказалась в центре скандала, появились подробности.
Как сообщала Politeka, Ольга Полякова удивила заявлением о своем муже.
Также Politeka писала, что Педан публично осудил Полякову и Ефросинину из-за языкового скандала.