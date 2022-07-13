Співачка Оля Полякова, яка лише нещодавно повернулася до України після тривалого перебування за кордоном, виявила несподівану знахідку в спальні чоловіка.

Артистка в ефірі ранкового шоу розповіла, що її чоловік Вадим служить в теробороні, тому в них вдома постійно є зброя.

Так, приїхавши додому, Полякова знайшла в спальні зброю. Тепер, за словами зірки, це нова реальність багатьох українських сімей.

"Я заходжу до Вадіка в кімнату і бачу – висить домашній халат, рушник і на ньому великий автомат. Питаю: "Чого це у тебе в спальні автомат?", а він каже: "А де він має бути?". Мій чоловік перебуває у теробороні, у нього є бронежилет, зброя. І коли він забирав мене, також був зі зброєю. Це наша нова реальність", – пригадує артистка.

Полякова також дістала свій мобільний телефон та показала фото, на якому автомат висить у кімнаті разом з халатом.

Раніше Оля Полякова також зізналася, що, коли після початку повномасштабного вторгнення рф вона з доньками, 17-річною Машею та 10-річною Алісою, їхала за кордон, то спробувала скористатися своєю популярністю та попросила прикордонників випустити Вадима. Але прикордонники відмовили зірці.

Нагадаємо, Оля Полякова відповіла хейтерам після мовного скандалу з Єфросиніною.

Як повідомляла Politeka, Олександр Педан публічно засудив Полякову та Єфросиніну.

Також Politeka писала, що Полякова з Астаф'євою показали, як веселяться вечорами з Єфросиніною.