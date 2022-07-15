Як пише Politeka.net, Маша Полякова – донька Олі Полякової. 17-річна дівчина стала успішною блогеркою та активно веде соцмережі, де за нею стежать сотні тисяч українців. А під новою публікацією у ТікТок Маші висловили претензію.

"Рекламу дівчинці зроби!!!", - звернулася фоловерка.

Як виявилося, дівчинка, якій потрібно зробити рекламу, чекає від Маші на неї вже 10 місяців. Дівчина зазначила, що Полякова замовляла у неї неодноразово речі та домовилися про рекламу. На відео можна переглянути листування, де Маша перестала відповідати на повідомлення.

"Вона у мене неодноразово замовляла речі, ми обговорювали рекламу і на основному акаунті та на акаунті, який відведено для проведення реклам", - написала дівчина.

"Це був бартер, я відправила їй речі, які вона захотіла + заплатила за доставку. Мені надійшло повідомлення від нп, що вона все отримала", - доповнила свою історію постраждала.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі, звертаючись до доньки Полякової:

"Що по совісті?", "Це має побачити більше людей", "невже так складно зробити все по совісті, тим більше, коли вже заплатили", "якщо у вас не виховали почуття совісті можна хоча б зробити рекламу для утримання репутації".

Варто зазначити, що сама Маша поки що ніяк не прокоментувала ситуацію.

Нагадаємо, доньку Полякової прийняли до престижного університету, куди вступила Маша.

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