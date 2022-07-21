Популярна українська актриса Наталка Денисенко, яка стала зіркою серіалу "Кріпосна", поділилася у своєму Instagram чарівним фото, а у підписі до нього розповіла про зйомки серіалу у Польщі.

У своєму посту Наталка залишила хештег #noruzzianactors і розповіла, що приєдналася до цього акторського флеш-мобу, суть якого полягає в тому, щоб відмовитися від російських акторів в українських кінопродуктах. За словами Денисенка, саме це і зробили продюсери та режисери серіалу "Кріпосна", продовження зйомок якого зараз відбувається у Польщі.

"Зараз я перебуваю в Польщі на зйомках 4 сезону #кріпосна, яку організувала наша країна-побратим. З 24 лютого прийнято дозняти завершальний сезон без участі росактерів, задіяних у проекті і також українською мовою. Так, довелося переписати сценарій, викинути багато сцен, але я #дякую всій команді, режисеру, продюсерам та головним замовникам нашого серіалу – польському ТБ за таку принципову позицію. Вкотре переконалася у великодушності та братстві Польщі", - поділилася Наталка.

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