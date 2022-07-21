Популярная украинская актриса Наталка Денисенко, которая стала звездой сериала "Кріпосна", поделилась в своем Instagram очаровательным фото, а в подписи к нему рассказала о досъемках сериала в Польше.
В своем посте Наталка оставила хэштег #noruzzianactors и рассказала, что присоединилась к этому актерскому флэш-мобу, суть которого в том, чтобы отказаться от российских актеров в украинских кинопродуктах. По словам Денисенко, именно это и сделали продюсеры и режиссеры сериала "Кріпосна", продолжение съемок которого сейчас происходит в Польше.
"Сейчас я нахожусь в Польше на досъемках 4 сезона #кріпосна, которую организовала наша страна-побратим. С 24 февраля принято доснять завершающий сезон без участия россактеров, задействованных в проекте и также на украинском языке. Да, пришлось переписать сценарий, выбросить много сцен, но я #благодарна всей команде, режиссеру, продюсерам и главным заказчикам нашего сериала – польскому ТВ за такую принципиальную позицию. В очередной раз убедилась в великодушии и братстве Польши", - поделилась Наталка.
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