Українська актриса та героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина в Інстаграм зізналася у надаванні найближчої людини, але не почала розкривати деталі та підбивати якісь конкретні висновки. При цьому артистка стала частіше говорити про свої ситуації з колегами, можливі конфлікти та плани на майбутнє.
«Доброго ранку, стільки всього спірного відбувається. З одного боку хочеться з вами всіма поділитися цим, з іншого боку суцільна жах.
Краще поділюся з вами жіночими приємностями» - висловилася Мішина, як і раніше, відмовляючись розкривати подробиці проблем в особистому житті.
Також Ксенія розповіла про те, що її підтримує. Зрозуміло, мова була про спілкування із сином, який завжди на її боці.
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«Сьогодні я дивлюся на неприємні події і беру з них сили: я і далі працюватиму над собою, буду центром свого всесвіту, буду з любов'ю та довірою до світу, розвиватись і ставати кращим. А поки що їду приділити собі увагу та побалувати свою богиню» - пише Ксенія.
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