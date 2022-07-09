Популярная украинская актриса Ксения Мишина на днях вместе с сыном вернулась в Украину. она часто делится с поклонниками своими размышлениями по поводу того, что произошло у нее за последние дни в жизни.

Также Ксения любит давать поучительные наставления для украинцев и рассказывает о своем опыте.

«Сейчас мне приходится принимать тот факт, что я не знаю, когда обниму и увижу папу. Но мы рядом с ними, мы всегда остаемся детьми. Ощутить эти моменты, этот подарок, который у меня отобрали.

Вы знаете, что был день Семьи? Обнимите того, кого вы считаете своей семьей. Позвоните своим, сделайте подарок. Пригласите их на обед или приготовьте им особенный ужин. Если у вас такая возможность есть, ведь много у кого ее нет. А кто-то уже никогда этого не сделает. Цените то, что имеете» - пишет Мишина.

Также Мишина показала очаровательный кадр с сыном Платоном, а в подписи к нему заговорила о любви и семье.

По словам Ксении, любовь начинается с семьи и домашнего уюта, и именно такие важные вещи формируют людей. И, по мнению актрисы, если бы все люди на планете ощущали эту самую любовь, то никогда бы не было войны.

Напомним, "Хочу вам показать": Боржемская из "Зважені та щасливі" взбудоражила фотосессией в купальнике.

Как сообщала Politeka, "С возвращением": "Холостячка" Мишина после месяцев за границей приехала в Украину, фото.

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