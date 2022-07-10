Популярная украинская актриса и героиня первого сезона шоу "Холостячка" Ксения Мишина, которая несколько месяцев с сыном жила за границей, часто делится с поклонниками новостями из своей жизни в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка записала сторис, в которых рассказала, что сделала, когда вернулась в свою киевскую квартиру.

Как видно, новые сторис Ксения записала из своей постели. Именно по постельному белью одна из поклонниц узнала, что актриса наконец-то дома.

"Друзья, доброе утро! Так хорошо я поспала, так выспалась. Так интересно, девушка вчера мне написала, что узнала мою квартиру по моему белью. Я еще не успела поменять, потому что вчера очень устала и просто завалилась спать", - рассказала Мишина в сторис.

Также артистка добавила, что теперь, когда они с сыном Платоном в Киеве, будут привыкать к жизни с воздушными тревогами и звуками сирен.

"И вот теперь будем с Платохой привыкать к тревогам. Но надеюсь, что х будет немного. Потому что сразу после 24-го мы поехали на западную Украину, в село, и там была только церковь и ее колокола", - поделилась актриса.

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