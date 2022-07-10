Популярная украинская актриса и героиня первого сезона шоу "Холостячка" Ксения Мишина провела заграницей несколько месяцев. В отличие от многих сбежавших из страны звезд, Ксения уезжала на съемки нового сериала и по завершению работы над ним решила вернуться в родной дом в Украине.

Артистка тосковала по месту, где живет вместе с сыном, поэтому начала сразу после приезда активно рассказывать о своих буднях. Заинтересовала она также и кадрами с собой настоящей - без фотошопа и косметики Ксения показала, как радостно заниматься дома.

«Как же хорошо дома! Позанималась спортом, собрала посылочки. Сейчас на НП и потом еще в одно место» - похвасталась на эмоциях Мишина.

Также Ксения записала сторис, в которых рассказала, что сделала, когда вернулась в свою киевскую квартиру. Как видно, новые сторис Ксения записала из своей постели. Именно по постельному белью одна из поклонниц узнала, что актриса наконец-то дома.

"Друзья, доброе утро! Так хорошо я поспала, так выспалась. Так интересно, девушка вчера мне написала, что узнала мою квартиру по моему белью. Я еще не успела поменять, потому что вчера очень устала и просто завалилась спать", - рассказала Мишина в сторис.

Напомним, "Мне очень хотелось бы…": "Холостячка" Мишина вернулась в Украину и заговорила о любви, фото.

Как сообщала Politeka, "Осознала, что…": Шоптенко из "Танців з зірками" вернулась к любимому делу и объединила украинцев.

Также Politeka писала, что "Я сильная…": Огневич в нескромной фотосессии поразила схожестью с Моникой Беллуччи.