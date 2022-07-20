Украинская актриса и героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина в Инстаграм призналась в придательстве самого близкого человека, но не стала раскрывать детали и подводить какие-то конкретные выводы. При этом артистка стала чаще говорить о своих ситуациях с коллегами, возможных конфликтах и планах на будущее.

«Доброго утра, столько всего спорного происходит. С одной стороны хочется с вами всеми поделиться этим, с другой стороны сплошная жуть.

Лучше поделюсь с вами женскими приятностями» - высказалась Мишина, по-прежнему отказываясь раскрывать подробности проблем в личной жизни.

Также Ксения рассказала о том, что ее поддерживает. Разумеется, речь была об общении с сыном, который всегда на ее стороне.

«Сегодня я смотрю на неприятные события и беру из них силы: я и дальше буду работать над собой, буду центром своей вселенной, буду с любовью и доверием к миру, развиваться и становиться лучше. А пока что еду уделить себе внимание и побаловать свою богиню» - пишет Ксения.

Напомним, "Холостячка" Мишина с красным лицом честно показала, как выглядит после тренировок

А еще Politeka сообщала, что "Холостячка" Мишина рассказала, что сделала, переступив порог своего дома

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина рассказала о своей семье после приезда в Украину