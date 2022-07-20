Як повідомляє Politeka.net, солістка українського музичного гурту KAZKA Олександра Зарицька, приїхала до Ірпеня Київської області разом із волонтерським проектом "Добробат". Там вона відвідала один з будинків, який був зруйнований росіянами. Кадрами та емоціями від побаченого співачка поділилася у своїх Інстаграм-Сторіз.

"Таких, як цей будинок, тут сотні. Це все треба відбудовувати і краще до зими. Тому що багатьом людям нема де ще жити. Господиня цього будинку розповіла, що його будували 30 років, і ось за одну ніч росіяни усе зруйнували", - розповіла Олександра Зарицька.

Олександра Зарицька також показала зруйновані стіни та дах будинку. Вцілів тільки вхід та тераса. Решту потрібно зносити і розчищати завали. Жити сім'ї більше там неможливо. Все те, що вони роками будували та купували до будинку, згоріло через ракетний обстріл.

Ворожі ракети прилітають у житлові райони, знищують інфраструктуру та вбивають безневинних людей. За це загарбники обов'язково відповідатимуть. Влада закликає мешканців України бути обачними та перебувати у безпечних місцях під час тривоги.

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