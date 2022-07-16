Як пише Politeka.net , Олександра Зарицька – успішна українська співачка та солістка гурту KAZKA. Наразі зірка знаходиться у Бельгії, куди приїхала також колишня солістка гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва. Там пройде футбольний матч між Динамо Київ та місцевою командою Антверпен. Надя та Саша заспівають перед матчем команд.
"Сьогодні важко співати...", - написала Надя у своєму сторіс, анонсуючи свій виступ.
А Зарицька у своєму Інстаграм опублікувала кадри зі стадіону, де стояла поряд із Надею. Олександра була у сукні з ефектним вирізом, а поряд була Дорофєєва у білому міні. Співачки тримали мікрофони та репетирували свій виступ.
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"До зустрічі сьогодні, Бельгія", - написала Зарицька на сторіс.
Нагадаємо, солістка KAZKA Зарицька прикрила обличчя окулярами, розповівши, що сталося
А ще Politeka повідомляла, що Зарицька з KAZKA познайомилася із крашем українських жінок Віталієм Кімом.
Також Politeka писала, що солістка KAZKA Зарицька порушила дієту і потішила себе смачненьким за рецептом бабусі