Як пише Politeka.net , Олександра Зарицька – успішна українська співачка та солістка гурту KAZKA. Наразі зірка знаходиться у Бельгії, куди приїхала також колишня солістка гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва. Там пройде футбольний матч між Динамо Київ та місцевою командою Антверпен. Надя та Саша заспівають перед матчем команд.

"Сьогодні важко співати...", - написала Надя у своєму сторіс, анонсуючи свій виступ.

А Зарицька у своєму Інстаграм опублікувала кадри зі стадіону, де стояла поряд із Надею. Олександра була у сукні з ефектним вирізом, а поряд була Дорофєєва у білому міні. Співачки тримали мікрофони та репетирували свій виступ.

Популярні новини зараз

Зеленський вперше заговорив про хворобу путіна та чого потрібно насправді боятися: "Є велика..."

"Одразу двох поховаєте, якщо розповісте, що дитина померла": бабуся 4-річної Лізи розповіла про горе

Ворог веде розвідку і готується до атаки відразу на кількох напрямках: "Намагається просунутися в..."

"Можете отримати до 7 млн гривень": українцям роздають величезні гроші, але є умова

Чекайте на SMS: українцям повідомили про гроші, які прийдуть на їхні картки "Ощадбанку", кому можна розраховувати
Показати ще

"До зустрічі сьогодні, Бельгія", - написала Зарицька на сторіс.

Нагадаємо, солістка KAZKA Зарицька прикрила обличчя окулярами, розповівши, що сталося

А ще Politeka повідомляла, що Зарицька з KAZKA познайомилася із крашем українських жінок Віталієм Кімом.

Також Politeka писала, що солістка KAZKA Зарицька порушила дієту і потішила себе смачненьким за рецептом бабусі