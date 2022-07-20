Как сообщает Politeka.net, солистка украинской музыкальной группы KAZKA Александра Зарицкая, приехала в Ирпень Киевской области вместе с волонтерским проектом "Добробат". Там, она посетила один из домов, который был разрушен россиянами. Кадрами и эмоциями от увиденного певица поделилась в своих Инстаграм-Сториз.
"Таких, как этот дом, здесь сотни. Это все нужно отстраивать и лучше к зиме. Потому что многим людям нет где еще жить. Хозяйка этого дома рассказала, что его строили 30 лет и вот за одну ночь россияне все разрушили", - рассказала Александра Зарицкая.
Александра Зарицкая также показала разрушенные стены и крышу дома. Уцелел только вход и терраса. Все остальное нужно сносить и разчищать завалы. Жить семье больше там невозможно. Все то, что они годами строили и покупали в дом сгорело из-за ракетного обстрела.
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Стоит напомнить, что вражеские ракеты прилетают в жилые районы, уничтожают инфраструктуру и убивают невинных людей. За это захватчики обязательно понесут ответственность. Власти призывают жителей Украины быть осмотрительными и находиться в безопасных местах во время тревоги.
Напомним, солистка KAZKA Зарицкая впечатлила фигурой в платье с поясом.
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