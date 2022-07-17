Як пише Politeka.net, Олександра Зарицька – відома українська співачка та солістка гурту KAZKA. А минулого року виконавиця брала участь у проекті "Танці зі зірками", де вдалося їй посісти п'яте місце. Знаменитість після початку війни активно гастролює та дає благодійні концерти на підтримку України. Не забуває Олександра і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим.
А цього разу Зарицька поділилася ефектним чином у сукні з поясом та розпущеним волоссям. Зірка стояла біля пальми, вражаючи виглядом. Як можна зрозуміти, Зарицька давала концерт у Тель-Авіві, Ізраїль. Олександра вирішила поцікавитись у фанів, куди ще варто приїхати із виступом.
Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:
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Нагадаємо, солістка KAZKA Зарицька з Дорофєєвою показали, як репетирують виступ
А ще Politeka повідомляла, що солістка KAZKA Зарицька прикрила обличчя окулярами, розповівши, що сталося
Також Politeka писала, що Зарицька із KAZKA познайомилася з крашем українських жінок Віталієм Кімом.