Як пише Politeka.net, Олександра Зарицька – відома українська співачка та солістка гурту KAZKA. А минулого року виконавиця брала участь у проекті "Танці зі зірками", де вдалося їй посісти п'яте місце. Знаменитість після початку війни активно гастролює та дає благодійні концерти на підтримку України. Не забуває Олександра і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим.

А цього разу Зарицька поділилася ефектним чином у сукні з поясом та розпущеним волоссям. Зірка стояла біля пальми, вражаючи виглядом. Як можна зрозуміти, Зарицька давала концерт у Тель-Авіві, Ізраїль. Олександра вирішила поцікавитись у фанів, куди ще варто приїхати із виступом.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Будемо вас чекати в Берліні", "Дякую, що прийшли", "Сашка моя", "У Болгарію".

Нагадаємо, солістка KAZKA Зарицька з Дорофєєвою показали, як репетирують виступ

А ще Politeka повідомляла, що солістка KAZKA Зарицька прикрила обличчя окулярами, розповівши, що сталося

Також Politeka писала, що Зарицька із KAZKA познайомилася з крашем українських жінок Віталієм Кімом.