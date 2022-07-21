Популярна українська телеведуча Марічка Падалко, яка веде новини на телеканалі "1+1", часто ділиться з українцями новинами зі свого життя на сторінці в Instagram. Так, цього разу телезірка виклала у мережі миле фото, а у підписі до нього розповіла, що змінилося з початку війни.

Так, за словами Марічки, хоч війна забрала багато у кожного українця, є й хороше, яке прийшло в її життя. Так, наприклад, відгукнулися багато друзів та знайомих з усього світу, навіть ті, з якими телеведуча давно не спілкувалася. А ще вона зізналася, що через війну згадала про свій диплом з англійської мови, адже в цей час їй дуже знадобилося знання цієї мови.

За словами Падалка, коли їй особливо погано, вона думає про те, що сталося і багато хорошого за останні місяці. "Коли мені складно, я намагаюся усвідомити, що мені дала ця війна, крім того, що забрала. Тому що забрала росія у всіх дуже багато, що не вміститься в жоден пост... І щоб не збожеволіти щоразу, коли я натикаюся на старі фото, на все, що нагадує "старе" життя, я тримаюся за добрі речі, що сталися", - поділилася Марічка.

Також вона зізналася, що тепер почала більше спілкуватися з рідними, хоч і онлайн, адже раніше на це завжди не вистачало часу. А ще, за словами телезірки, її діти та батьки відкрили для себе західну Україну, і їм там дуже сподобалося.

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