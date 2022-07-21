Популярная украинская телеведущая Маричка Падалко, которая ведет новости на телеканале "1+1", часто делится с украинцами новостями из своей жизни на странице в Instagram. Так, в этот раз телезвезда выложила в сети милое фото, а в подписи к нему рассказала, что изменилось с начала войны.

Так, по словам Марички, хоть война забрала многое у каждого украинца, есть и хорошее, которое пришло в ее жизнь. Так, например, откликнулись многие друзья и знакомые со всего мира, даже те, с которыми телеведущая давно не общалась. А еще она призналась, что из-за войны вспомнила о своем дипломе по английскому языку, ведь в это время ей очень пригодилось знание этого языка.

По словам Падалко, когда ей особенно плохо, она думает о том, что произошло и много хорошего за последние месяцы. "Когда мне сложно, я пытаюсь осознать, что мне дала эта война, кроме того, что забрала. Потому что забрала россия у всех очень многое, что не уместится в ни один пост... И чтобы не сойти с ума каждый раз, когда я натыкаюсь на старые фото, на все, что напоминает "старую" жизнь, я держусь за хорошие вещи, которые произошли", - поделилась Маричка.

Также она призналась, что теперь стала больше общаться с родными, хоть и онлайн, а ведь раньше на это всегда не хватало времени. А еще, по словам телезвезды, ее дети и родители открыли для себя западную Украину, и им там очень понравилось.

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