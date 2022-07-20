Незважаючи на те, що Лобода після 2014 року якийсь час жила та активно працювала в Росії, після 24 лютого співачка відкрито та виступила проти війни та звірств російських окупантів. Нині вона допомагає Україні та хоче збирати гроші на відновлення свого рідного міста Ірпінь.

Зараз Світлана багато часу проводить у LOBODA Help Center, який допомагає тим людям, які змушені були залишити свій будинок через повномасштабну війну.

«На початку літа я відвідала одне з важливих місць – волонтерський хаб у місті Бориспіль. Саме завдяки роботі цього центру вирішується велика кількість відкритих питань, пов'язаних із налагодженням побуту переселенців. Я рада, що можу бути причетною до такої важливої ​​місії», - розповіла співачка.



Артистка повідомила, що з перших днів війни вони постійно на зв'язку з хабом, що управляє. На сьогодні їм удалося на кілька місяців вперед забезпечити 350 українців усім необхідним.



«Окуповані території російською армією є великим болем кожного українця. У наш дім прийшли, порушили наш світ, поранили нашу душу, але не змогли зіпсувати уявлення про людське кохання та взаєморозуміння один з одним.

Але не дивлячись ні на що, ми прорвемося. Тому що ми українці, один одного не кидаємо у біді, ми єдині й у цьому наша сила!», - наголосила Лобода.

Нагадаємо, Лобода посміялася з спроб росЗМІ вилити на неї бруд

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