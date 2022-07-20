Несмотря на то, что Лобода после 2014 года какое-то время жила и активно работала в россии, после 24 февраля певица открыто и выступила против войны и зверств российских оккупантов. Сейчас она помогает Украине и хочет собирать деньги на восстановление своего родного города Ирпень.

Сейчас Светлана много времени проводит в LOBODA Help Center, помогающий тем людям, которые вынужденны были оставить свой дом из-за полномасштабной войны.

«В начале лета, я посетила одно из важных мест — волонтерский хаб в городе Борисполь. Именно благодаря работе этого центра, решается большое количество открытых вопросов, связанных с налаживанием быта переселенцев. Я рада, что могу быть причастна к такой важной миссии», - рассказала певица.



Артистка сообщила, что с первых дней войны они постоянно на связи с управляющими хабом. На сегодня им удалось на несколько месяцев вперёд обеспечить 350 украинцев всем необходимым.



«Оккупированные территории русской армией являются большой болью каждого украинца. В наш дом пришли, нарушили наш мир, изранили нашу душу, но не смогли исковеркать представление о человеческой любви и взаимопонимании друг с другом.

Но ни смотря ни на что, мы прорвёмся. Потому что мы украинцы, друг друга не бросаем в беде, мы едины и в этом наша сила!», - отметила Лобода.

Напомним, Лобода посмеялась над попытками росСМИ вылить на нее грязь

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