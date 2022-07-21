Як стало відомо раніше, Дженніфер Лопес та Бен Аффлек офіційно одружилися. У соцмережах Дженніфер поділилася весільними кадрами. Причому Лопес із обранцем без зайвого пафосу стояли в черзі разом із чотирма іншими парами та одружилися після опівночі у каплиці.

А нещодавно в мережі з'явилися кадри з Лопесом у похмурому образі після весілля. Примітно, що в реальному житті вона воліє наголошувати на формах по мінімуму, більше приділяючи час стриманому образу. Артистка з недавніх пір також є продюсером та власницею лінії косметики, яку активно просуває.

У чорних штанах, водолазці та з дизайнерською сумочкою Лопес виглядала дуже стримано та просто.

Говорячи про весілля, Лопес помітила про скромні вихідні:

«Ми прочитали свої клятви у маленькій каплиці та подарували один одному обручки, які будемо носити до кінця життя. Зрештою, це було найкраще весілля, яке ми могли уявити», — написала Лопес.

Також на своїй сторінці в Instagram Дженніфер розмістила ранкове фото в ліжку, на якому вона позує в ліжку без макіяжу і виблискує розкішним обручкою. Під постом Кім Кардаш'ян та багато інших знаменитостей вітають Лопес та Аффлека.

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