Как стало известно ранее, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально поженились. В соцсетях Дженнифер поделилась свадебными кадрами. Причем Лопес с избранником без лишнего пафоса стояли в очереди вместе с четырьмя другими парами и поженились после полуночи в часовне.

А недавно в сети появились кадры с Лопес в мрачном образе после свадьбы. Примечательно, что в реальной жизни она предпочитает делать акцент на формы по минимуму, больше уделяя время сдержанному образу. Артистка с недавних пор также является продюсером и владелицей линии косметики, которую активно продвигает.

В черных брюках, водолазке и с дизайнерской сумочкой Лопес выглядела очень сдержанно и просто.

Говоря о свадьбе, Лопес подметила о скромных выходных:

«Мы прочитали свои клятвы в маленькой часовне и подарили друг другу кольца, которые будем носить до конца жизни. В конце концов это была лучшая свадьба, которую мы могли представить», — написала Лопес.

Также на своей странице в Instagram Дженнифер разместила утренне фото в постели, на котором она позирует в кровати без макияжа и сверкает роскошным обручальным кольцом. Под постом Ким Кардашьян и много других знаменитостей поздравляют Лопес и Аффлека.

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