Українська співачка TAYANNA презентувала нову пісню "Гори". Пісня була присвячена українцям, які вимушено залишили свої будинки і Батьківщину через війну. На її створення співачку надихнув режисер Алан Бадоєв. Артистка висловилася, що у кожного українця, у кожній клітці – закладений код, тісно пов'язаний із природою батьківщини.

«У цій пісні відчувається справжня любов до України! До наших гір, до наших річок, полів, міст та сіл, до наших українських пейзажів, які руйнують і намагаються у нас відібрати...

Пісню «Гори» надихнув мене написати @alanbadoev, коли він почув мою історію, як я з мамою їздили до Польщі на заробітки. Ця лірична композиція була готова ще рік тому, і я присвятила тоді її всім гастарбайтерам, які їздять по всьому світу у пошуках роботи, щоб забезпечити собі життя. А сьогодні ця пісня має інший сенс…» – висловилася артистка.

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