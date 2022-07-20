Украинская певица TAYANNA презентовала новую песню "Горы". Песня была посвящена украинцам, вынужденно покинувшим свои дома и Родину из-за войны. На ее создание певицу вдохновил режиссер Алан Бадоев. Артистка высказалась, что у каждого украинца, в каждой клетке – заложенный код, тесно связанный с природой родины.

«В этой песне чувствуется настоящая любовь к Украине! К нашим горам, к нашим рекам, полям, городам и селам, к нашим украинским пейзажам, которые разрушают и пытаются у нас отобрать...

Песню «ГОРЫ» вдохновил меня написать @alanbadoev, когда он услышал мою историю, как я с мамой ездили в Польшу на заработки. Эта лирическая композиция была готова еще год назад, и я посвятила тогда ее всем гастарбайтерам, которые ездят по всему миру в поисках работы, чтобы обеспечить себе жизнь. А сегодня эта песня имеет другой смысл…» - высказалась артистка.

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