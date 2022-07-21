Ксенія розповіла, що допомагає їй упорядкувати себе.

Українська актриса та героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина в Інстаграм вирішила розкрити свої секрети краси, а також назвала процедуру, яка зробить її шкіру молодшою. Також артистка показала у Сторі, що саме вона робила у салоні.

"Блискуча Ксю! Все ж таки любов до себе через турботу надає сил і повертає в більш ресурсний стан!" – ділиться Мішина.

Ксенія розповіла про новий проривний метод, що дозволяє миттєво створити сяючу, підтягнуту та оновлену шкіру без болю.

За словами артистки, у Glow Solution - 4 послідовні етапи у догляді. Ретельне очищення, ексфоліація (ефект шліфування), глибоке зволоження, багаторівневий масаж тканин рівня SMAS.

«Швидкий, видимий та довгостроковий ефект. Свіжий, сяючий колір обличчя, негайний ефект ліфтингу та тонізації шкіри» – рекламує Мішина.

«Доброго ранку, стільки всього спірного відбувається. З одного боку хочеться з вами всіма поділитися цим, з іншого боку суцільна жах.

Краще поділюся з вами жіночими приємностями» - висловилася Мішина, як і раніше, відмовляючись розкривати подробиці проблем в особистому житті.

Нагадаємо, молода дружина Віктора Павлика відповіла, через що мало не розірвала шлюб із зіркою.

Як повідомляла Politeka, доктор Комаровський здивував заявою про українську мову: "Хочу бути далі від цієї маячні".

Також Politeka писала, що дочка Олі Полякової кардинально змінила імідж, вразивши виглядом.