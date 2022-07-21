Ксения рассказала, что помогает ей привести себя в порядок.

Украинская актриса и героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина в Инстаграм решила раскрыть свои секреты красоты, а также назвала процедуру, которая сделает ее кожу моложе. Также артистка показала в Стори, что именно она делала в салоне.

"Блестящая Ксю! Все же любовь к себе через заботу придает сил и возвращает в более ресурсное состояние!" - делится Мишина.

Ксения рассказала про новый прорывной метод, позволяющий мгновенно создать сияющую, подтянутую и обновленную кожу без боли.

По словам артистки, у Glow Solution - 4 последовательных этапа в уходе. Тщательное очищение, эксфолиация (эффект шлифовки), глубокое увлажнение, многоуровневый массаж тканей до уровня SMAS.

«Быстрый, видимый и долгосрочный эффект. Свежий, сияющий цвет лица, немедленный эффект лифтинга и тонизации кожи» - рекламирует Мишина.

«Доброго утра, столько всего спорного происходит. С одной стороны хочется с вами всеми поделиться этим, с другой стороны сплошная жуть.

Лучше поделюсь с вами женскими приятностями» - высказалась Мишина, по-прежнему отказываясь раскрывать подробности проблем в личной жизни.

Напомним, молодая жена Виктора Павлика ответила, из-за чего чуть не разорвала брак со звездой.

Как сообщала Politeka, доктор Комаровский удивил заявлением об украинском языке: "Хочу быть дальше от этого бреда".

Также Politeka писала, что дочь Оли Поляковой кардинально изменила имидж, поразив видом.