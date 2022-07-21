Відома блогерка поділилася моментами зі свого повсякденного життя

Популярна українська блогерка та дружина головного героя шоу "Холостяк" Микити Добриніна Даша Квіткова часто ділиться правдивими моментами зі свого життя і не намагається відфотошопити свої знімки, щоб приховати найменшу ваду.

Зараз у дівчини понад 1,6 мільйона передплатників в Інстаграм, яким вона показує свою сім'ю, захоплення, свої вбрання та багато іншого.

На цей раз Даша вирішила розповісти шанувальникам, як минула її ніч, з чого почався день, а також не забула блиснути своєю схудлою фігурою перед дзеркалом.

Вночі Квітковій наснився страшний сон, після якого вона розплакалася.

«Мені сьогодні всю ніч снилися вибухи, як ми тікаємо, ховаємось тощо. Прокидатися зі сльозами на очах така собі історія», - зізналася дівчина.

Далі вона розповіла, що її чоловік Микита Добринін поїхав до лікаря, а вона записала себе на масаж.

"День почався з того, що Микита поїхав до лікаря-подолога, а я змогла посидіти в масажному кріслі та почекати на нього", - розповіла Даша.

При цьому блогерка не забула традиційно сфотографувати себе перед дзеркалом і показати, у що була одягнена.

У кадрі вона з'явилася у білих штанах та короткому чорному топіку. При цьому ширинку вона розтегнула.

Напомним, "Хочу вам показать": Боржемская из "Зважені та щасливі" взбудоражила фотосессией в купальнике.

Як повідомляла Politeka, "З поверненням": "Холостячка" Мішина після місяців за кордоном приїхала до України, фото.

Також Politeka писала, що "Дорогі люди…": Могилевська зі сльозами на очах звернулася до українців, відео.