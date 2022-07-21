Популярна українська блогерка та дружина головного героя шоу "Холостяк" Микити Добриніна Даша Квіткова часто ділиться правдивими моментами зі свого життя і не намагається відфотошопити свої знімки, щоб приховати найменшу ваду.
Зараз у дівчини понад 1,6 мільйона передплатників в Інстаграм, яким вона показує свою сім'ю, захоплення, свої вбрання та багато іншого.
На цей раз Даша вирішила розповісти шанувальникам, як минула її ніч, з чого почався день, а також не забула блиснути своєю схудлою фігурою перед дзеркалом.
Вночі Квітковій наснився страшний сон, після якого вона розплакалася.
«Мені сьогодні всю ніч снилися вибухи, як ми тікаємо, ховаємось тощо. Прокидатися зі сльозами на очах така собі історія», - зізналася дівчина.
Знищити Кримський міст: Україні нарешті дадуть те, чим це можна зробити, але з умовою
У рф офіційно роззявили пащу на нові території України: лавров озвучив географічні завдання вояк
Штурмовики ЗСУ вдарили по скупченню окупантів, відомо про результати: "Підтверджені втрати становлять..."
Зірка "Жіночого кварталу" Сопонару показала свої тату: "Досить таки багато..."
Тренер "Зважені та щасливі" Боржемська вирішила розкрити свої секрети схуднення: "Ви готові?"
Далі вона розповіла, що її чоловік Микита Добринін поїхав до лікаря, а вона записала себе на масаж.
"День почався з того, що Микита поїхав до лікаря-подолога, а я змогла посидіти в масажному кріслі та почекати на нього", - розповіла Даша.
При цьому блогерка не забула традиційно сфотографувати себе перед дзеркалом і показати, у що була одягнена.
У кадрі вона з'явилася у білих штанах та короткому чорному топіку. При цьому ширинку вона розтегнула.
Напомним, "Хочу вам показать": Боржемская из "Зважені та щасливі" взбудоражила фотосессией в купальнике.
Як повідомляла Politeka, "З поверненням": "Холостячка" Мішина після місяців за кордоном приїхала до України, фото.
Також Politeka писала, що "Дорогі люди…": Могилевська зі сльозами на очах звернулася до українців, відео.