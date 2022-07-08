Популярная украинская актриса и героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина, которая недавно оказалась втянула в скандал с "Дизель шоу", часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась с фанатами радостной новостью – она вместе с сыном Платоном вернулась в Украину.

В своих инста-сторис Ксения показала, как ехала на машине через границу. Судя по кадрам, они с Платоном, который сидел сзади, весело проводили время. Также актриса выложила фото с указателем "Украина" при въезде в страну.

На одной из сторис Мишина показала Платона, который наслаждается лимонадом уже после пересечения украинской границы. "Говорит, что у нас самый вкусный лимонад", - подписала снимок актриса.

На еще одной сторис можно заметить, что Ксения встретилась во Львове с журналисткой Алиной Доротюк. Актриса перепостила ее сторис, где написано: "Моя Ксения, с возвращением".

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