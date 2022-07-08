Популярная украинская певица Наталья Могилевская, которая с самого начала войны остается в Украине и помогает волонтерам, часто делится с поклонниками новостями о своей жизни на странице в Instagram. Так, в этот раз звезда записала трогательное видеообращение к поклонникам, которые побывали на ее моноспектакле.

Некоторое время назад Наталья представила украинцам своей новый проект – моноспектакль, в котором она и актриса, и автор, и певица. В этом спектакле звезда делится со зрителями своей болью и переживаниями о войне и событиях, которые с ней связаны.

Судя по отзывам, которые показала Могилевская, ее спектакль имеет успех у зрителей. А в видеообращении артистка поблагодарила поклонников за эту неимоверную поддержку.

В подписи к видео Наталья написала: "Такие сообщения от вас, дорогие люди, дают мне силу и веру! Вдохновляют действовать! Благодарю вас! И кстати, я с вами согласна, что всем нам очень не хватает одной финальной сцены в моем представлении. Сцены о Победе и финальной победной песне. Я уже потихоньку ее начинаю писать. Жду вас 19:07 в 19:00. Национальный академический драматический театр им. Леси Украинки. Билеты в шапке профиля".

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