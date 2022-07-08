Популярная телезвезда, блогерша и эксперт шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская, которая недавно выехала из Украины в Израиль, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка взбудоражила кадрами в смелом образе.

На новых фотографиях Марина позирует в соблазнительном черном купальнике, который подчеркивает светлую кожу и стройную фигурку. Ее волосы распущены и растрепаны ветром, а на лице модные солнцезащитные очки. Красотка изящно позирует фотографу на фоне голубого неба.

В подписи к публикации Боржемская рассказала о новой фитнес-программе, которую приготовила для своих поклонниц: "Вы готовы вести здоровый образ жизни вместе со мной? Всё очень просто, если у вас просто появится искреннее желание. И я вам в этом помогу. Хочу вам показать, насколько важно держать себя в тонусе, понимать, что и зачем ты употребляешь, выбирать правильный набор продуктов и витаминов, и как делать эффективно упражнения дома. Вас ждет ежедневная активность, правильное питание, здоровое меню для каждого, ежедневная поддержка".

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