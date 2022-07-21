Дружина популярного українського музиканта Сергія Бабкіна Сніжана, яка разом із чоловіком гастролює за кордоном із концертами на підтримку України, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала грайливе фото, а у підписі до нього розповіла про старт "Місяць Медитації"

Як видно, на новій фотографії Сніжана знято у затишному містечку, сидячи на зеленій траві. Перед камерою красуня з'явилася у незвичайному грайливому образі – на ній строкаті різнокольорові лосини та світлий топ. Щоправда верхню частину вбрання прикривають пишні півонії, які Сніжана тримає між колінами. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі немає макіяжу, тільки чарівна посмішка.

У підписі до публікації Бабкіна нагадала про свій благодійний "Місяць Медитацій", який розпочався 20 липня. "Сьогодні розпочався наш Благодійний Медитативний Місяць! Цілий місяць ми будемо вчитися медитувати, допомагаючи собі та своїм близьким. А разом ми допоможемо Харкову та Україні! Хто ще не встиг приєднатися, до 00:00 чекаю на вас. ".

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