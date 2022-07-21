Жена популярного украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана, которая вместе с мужем гастролирует за границей с концертами в поддержку Украины, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила игривое фото, а в подписи к нему рассказала о старте "Месяца Медитации"

Как видно, на новой фотографии Снежана запечатлена в уютном местечке, сидя на зеленой траве. Перед камерой красотка появилась в необычном игривом образе – на ней пестрые разноцветные лосины и светлый топ. Правда верхнюю часть наряда прикрывают пышные пионы, которые Снежана держит между коленей. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице нет макияжа, только очаровательная улыбка.

В подписи к публикации Бабкина напомнила о своем благотворительном "Месяце Медитаций", который начался 20 июля. "Сегодня начался наш Благотворительный Медитативный Месяц! Целый месяц мы будем учиться медитировать, помогая себе и своим близким. А вместе мы поможем Харькову и Украине! Кто еще не успел присоединиться, к 00:00 жду вас. Пишите в Директ @snezhno_mir и узнайте подробности".

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