Дочка колишньої дружини Потапа Ірини Горової Наташка, яка нещодавно ділилася з шанувальниками своїми життєвими порадами, часто ділиться у Instagram яскравими публікаціями та незвичайними фото. Так, цього разу зіркова красуня виклала милі фото себе та Києва та розповіла, за що любить столицю, яка є її рідним містом.

На чорно-білих фотографіях Наташка знята у затишному барі, куди прийшла у стильному образі. Перед камерою вона позує в модних джинсах із широкими штанинами та в об'ємній світлій сорочці, а доповнює образ мила капелюшок. Волосся красуні розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Горова поділилася одкровенням про улюбленого Києва: "Люблю Київ на 10000%. Місто, в якому ховаються мільйон спогадів починаючи від самого дитинства. Прогулянки з батьками по парку Івана Франка. Дорога до школи з бабусею та дідусем. Навчання в затишному корпусі КНЕУ на Лук‘янівці. Робота в затишному офісі на Подолі, а згодом в хмарочосі на Гавела. Прогулянки ранковим містом з песиком. Сім‘я, друзі, кохана людина. Приємні та не завжди спогади. Київ, хочу зізнатися тобі у коханні".

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