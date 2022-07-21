Дочь бывшей жены Потапа Ирины Горовой Наташка, которая недавно делилась с поклонниками своими жизненными советами, часто делится в Instagram яркими публикациями и необычными фото. Так, в этот раз звездная красотка выложила милые фото себя и Киева и рассказала, за что любит столицу, которая является ее родным городом.
На черно-белых фотографиях Наташка запечатлена в уютном баре, куда пришла в стильном образе. Перед камерой она позирует в модных джинсах с широкими штанинами и в объемной светлой рубашке, а дополняет образ милая шляпка. Волосы красотки распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж.
В подписи к публикации Горовая поделилась откровением о любимом Киеве: "Люблю Киев на 10000%. Город, в котором скрываются миллионы воспоминаний начиная с самого детства. Прогулки с родителями по парку Ивана Франко. Дорога в школу с бабушкой и дедушкой. Обучение в уютном корпусе КНЭУ на Лукьяновке. Работа в уютном офисе на Подоле, а затем в небоскребе на Гавела. Прогулки по утреннему городу с собачкой. Семья, друзья, любимый человек. Приятные и не всегда воспоминания. Киев, хочу признаться тебе в любви".
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