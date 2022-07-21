Аліна Гросу потрапила до лікарні, зараз співачка лежить під крапельницею.

Популярна українська співачка та актриса Аліна Гросу, яка під час війни залишилася в Україні, часто ділиться із шанувальниками правдивими моментами із життя на своїй сторінці в Instagram.

Так, цього разу знаменитість повідомила, що потрапила до лікарні, проте не розповіла подробиць, що саме з нею сталося.

Аліна Гросу лише оприлюднила знімок, де лежить на лікарняному ліжку під крапельницею. Очевидно, на самопочуття Гросу далися взнаки нерви.

"Нерви – це погано", – підписала знімок артистка.

Зазначимо, що майже з перших днів війни артистка вирішила бути корисною для суспільства та приєдналася до лав волонтерів, перебуваючи у рідних Чернівцях.

Там Аліна Гросу допомагала готувати їжу людям, які через війну змушені були залишити свої будинки. Також шукала для них житло.

"Я пишаюся тим, що мої друзі, моя сім'я, мої знайомі - ніхто не сидить осторонь. Усі займаються справою. І я пишаюся тим, що ми стали одним цілим, ми сильніші. Разом ми можемо подолати все", - зізналася Аліна.

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