Популярная украинская певица и актриса Алина Гросу, которая во время войны осталась в Украине, часто делится с поклонниками правдивыми моментами из жизни на своей странице в Instagram.

Так, в этот раз знаменитость сообщила, что попала в больницу, однако не рассказала подробности, что с именно ней произошло.

Алина Гросу лишь обнародовала снимок, где лежит на больничной койке под капельницей. По всей видимости, на самочувствие Гросу сказались нервы.

"Нервы - это плохо", - подписала снимок артистка.

Отметим, что почти с первых дней войны артистка решила быть полезной для общества и присоединилась к рядам волонтеров, находясь в родных Черновцах.

Там Алина Гросу помогала готовить еду людям, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома. Также подыскивала для них жилье.

"Я горжусь тем, что мои друзья, моя семья, мои знакомые – никто не сидит в стороне. Все занимаются делом. И я горжусь тем, что мы стали одним целым, мы сильнее. Вместе мы можем преодолеть все", – призналась Алина.

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