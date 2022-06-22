Известная фитнес-тренер и звезда шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская, которая была женой спортсмена Вячеслава Узелкова, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. так, в этот раз звездная красотка выложила фрагмент откровенного интервью, которое давала еще до войны, а также записала видео с объяснениями, почему решила обнародовать его сейчас.

В подписи к публикации Марина рассказала, что интервью записывали 12 февраля ее днем ​​рождения, а опубликовать собирались весной, чтобы подготовить поклонников к весне. Однако, из-за войны публикацию видео пришлось перенести. Теперь же они решили его показать зрителям.

"Но мы с Олей @olga.interview посовещались и решили выдать это интервью, а деньги от просмотра направить на нужды ВСУ. Очень странно смотреть на нас таких – веселых и совсем не похожих на себя сегодняшних, с другим взглядом, мыслями и очень искренним звонким смехом. Мы как будто собрались просто поговорить, а кто-то вдруг включил камеры. Очень теплый и камерный разговор для ютуб-канала "Поговори со мной". Смотрите, комментируйте, пишите свои мысли и подписывайтесь", - рассказала Боржемская.

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