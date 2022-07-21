Популярний український виконавець Макс Барських, який з перших днів російського вторгнення повернувся в Україну і звернув усю свою діяльність у країні-агресорі, часто ділиться з шанувальниками новин про своє життя в Instagram. Так, цього разу знаменитість опублікував у мікроблозі зворушливе відео зі свого концерту, де виконує трепетну пісню про війну.

У ролику Макс показав фрагмент свого концерту у київському метро, ​​яке стало майданчиком для виступів артистів під час війни. Він звернувся до глядачів і розповів, що спочатку просто написав на папері свої почуття та думки, а потім перетворив їх на зворушливу пісню "Буде весна". Разом із присутніми на концерті вони виконали цю композицію, а багато людей мали сльози на очах.

У підписі до публікації Барських написав: "Щоразу, коли дивлюся ваші відео та інтерпретації пісні "Буде весна", розумію, що все не дарма. Наша з вами весна ще попереду!". Шанувальники відразу почали коментувати нове відео артиста: "Я так люблю, як Ви говорите і співаєте українською мовою! Це можна слухати вічно! Ми пишаємося Вами!", "Ця пісня просто прекрасна! Ви найкращий співак у світі!", " Я просто рятуюсь зараз твоїми піснями. Дякую тобі!", "Макс неймовірний. Не можу просто так без сліз слухати цю пісню". "Це гімн нової України".

Нагадаємо, "Змінюються на очах": ведучий "Холостяка" Решетник зворушив кадром із синами, яких давно не бачив.

Як повідомляла Politeka, "Так елегантно": онука Ротару в піджаку без нічого полоскотала нерви фанатів, фото.

Також Politeka писала, що "Ти неймовірна": Трінчер у вузькому купальнику поставила фанатів перед нелегким вибором.