Популярна модель Соня Євдокименка, яка є онукою легендарної артистки Софії Ротару, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася незвичайним фото, на якому постала в елегантному образі.
Як видно, на новій фотографії Соня зображена в цікавій локації, вона стоїть на сходах і витончено позує фотографу. Перед камерою вона з'явилася в елегантному світлому костюмі, під жакетом якого нічого немає. Це вбрання красиво підкреслило струнку фігурку моделі та витончене декольте. Її волосся розпущене та акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж.
У підписі до публікації Євдокименко написала: "Будьте причиною того, що хтось почувається бажаним, побаченим, почутим, цінним, коханим та підтриманим". Шанувальники відразу почали коментувати нове фото красуні, засипаючи її компліментами: "Так елегантно", "Чудово виглядаєш", "Чарівна", "Красуня", "Красуня", "Яка красива".
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