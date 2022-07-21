Популярна українська співачка, актриса та блогерка Анна Трінчер, яка кілька місяців тому лягла під ніж хірурга і збільшила свої принади, часто ділиться з фанатами яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася кадрами з відпочинку, і запропонувала шанувальникам вибрати, яке фото їм подобається більше.

На нових знімках Анна з'явилася в гарній локації серед гір і води, вона і так і сяк крутиться, демонструючи свої принади. Перед камерою співачка з'явилася у вузькому стильному купальнику, який лише наголосив на збільшеному бюсті красуні. При цьому деякі шанувальники помітили, що вона трохи додала у вазі.

У підписі до публікації Трінчер написала: "Виберіть улюблене фото, 1/2/3". Шанувальники відразу почали коментувати нові фото зірки, засипаючи її компліментами: "Яка красива", "Всі дуже хороші, але 3", "2, неймовірна посмішка", "Ти неймовірна", "Шикарна", "Перша, але всі чудові" , "Дуже красива", "Красуня".

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