Популярный украинский исполнитель Макс Барских, который с первых дней российского вторжения вернулся в Украину и свернул всю свою деятельность в стране-агрессоре, часто делится с поклонниками новостями о своей жизни в Instagram. Так, в этот раз знаменитость опубликовал в микроблоге трогательное видео со своего концерта, где исполняет трепетную песню о войне.

В ролике Макс показал фрагмент своего концерта в киевском метро, которое стало площадкой для выступлений артистов во время войны. Он обратился к зрителям и рассказал, что сначала просто написал на бумаге свои чувства и мысли, а затем превратил их в трогательную песню "Буде весна". Вместе с присутствующими на концерте они исполнили эту композицию, а у многих людей были слезы на глазах.

В подписи к публикации Барских написал: "Каждый раз, когда смотрю ваши видео и интерпретации песни "Буде весна", понимаю, что все не зря. Наша с вами весна еще впереди!". Поклонники тут же принялись комментировать новое видео артиста: "Я так люблю, как Вы говорите и поете на украинском языке! Это можно слушать вечно! Мы гордимся Вами!", "Эта песня просто прекрасна! Вы самый лучший певец в мире!", "Я просто спасаюсь сейчас твоими песнями. Спасибо тебе!", "Макс невероятный. Не могу просто так без слез слушать эту песню". "Это гимн новой Украины".

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