Відомий телеведучий поділився чарівним сімейним фото з дружиною та синочками, яких давно не бачив.

Популярний український телеведучий та зірка шоу "Холостяк" та "Холостячка" Григорій Решетник, який поселив дітей на Західній Україні, а сам повернувся до зйомок у Києві, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу телезірка зворушив сімейним фото із дружиною та синочками, яких давно не бачив.

На новій фотографії вся родина Решетників зафіксована в автомобілі – Григорій та його дружина Крістіна спереду, а троє діток позаду. Усі виглядають дуже щасливими та радіють довгоочікуваній зустрічі. За словами телеведучого, він не бачив рідних аж цілий тиждень.

У підписі до публікації Решетник написав: "Тиждень не бачили своїх хлопців, а таке враження, що місяць – дуже скучили. Брати Решетники змінюються на очах – ростуть, мужніють та розвиваються. Ми дуже раді, що залишаємось в Україні всією родиною, адже це важливо для відносин всіх членів сім'ї. З любов'ю ваша Reshetnik Family". Шанувальники відразу почали коментувати нове фото Григорія, розчулюючись його синами та красунею-дружиною.

Нагадаємо, Дружині Решетника дорікнули за веселощі під час війни, вона відповіла: "Не треба всіх рівняти під себе".

Як повідомляла Politeka, "Хочу бути далі від цієї маячні": доктор Комаровський здивував заявою про українську мову.

Також Politeka писала, що Переможниця "Холостяка" Ульянова в боді зачарувала своєю розкішшю: "Така...".